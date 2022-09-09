MKE Ankaragücü maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında Alanyaspor sahasında Mke Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateo basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Maçın geneline baktığımızda ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi mücadele eden bir Ankaragücü takımı vardı. Sahadaki oyuncularımız da hafta içi yaptığımız bütün çalışmaların karşılığını özellikle rakibi dururken kazandığımız toplarla çok çabuk hücuma çıkıp çok net pozisyonları girdik. Maalesef farklı kazanacağımız maçta sonunda belki bir puan üzülecekken bugün elimiz boş dönüyoruz. Bu bizi çok üzdü. Bundan sonraki süreç içerisinde umut veren çok şeyler oldu. Yeni gelen arkadaşlarımızın da tecrübesiyle, kalitesiyle inşallah Ankaragücü'nü önümüzdeki haftadan başlayarak Sivas maçından galibiyet alarak tehlikeli bölgeden çıkartıp daha iyi yere getirmek istiyoruz. Oyun anlamında Alanyaspor savunmadan pas yaparak çıkmaya çalışırken aynı zamanda rakip takımı kendi sahasına çekip savunma arkasında boşluklar bulmaya çalışan onun anlayışı vardı. Biz de buna müsaade etmedik. Pas aralarını kapattık, iyi daralttık, aramıza giren oyunculara karşılık vererek istediğimiz oyunu oynadık" diye konuştu.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Tek eksiklerinin girdikleri net pozisyonları değerlendirememek olduğunu belirten Erdoğan, "Değerlendirebilseydik, bugün üç puanı alan taraf biz olurduk. Bu sonuca da kimse şaşırmazdı ama futbolda oluyor böyle şeyler. Daha çok çalışacağız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Güzel bir mücadele sergilediler. Çok üzüldüler ama futbolda üzüntüye ve sevince nasıl fazla yer yoksa, bugün bunun üzüntüsünü yaşayacağız. Yarından itibaren Sivas maçı hazırlıklarına başlayacağız inşallah ilk galibiyetimizi taraftarımızın önünde alıp milli maç arasına moralli şekilde girip milli maç sonrasında da daha hazır olmak istiyoruz. Buraya giren taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 90 dakika boyunca ve maç sonunda oyuncuları çağırıp alkışladılar. Onlarda eminim sahadaki oynanan oyunda mücadeleden memnunlar. Biz çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İnşallah güzel günlere hep beraber yaşayacağız" şeklinde konuştu.

MATEOS: GALİBİYET BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateo, "Zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Rakip buraya farklı bir enerji ile geldi. Yeni oyuncular aldılar, bunu da hemen sahada gördük. Bunu zaten maçtan önce konuşmuştuk. Maça iyi başladık. Topu kontrol ettik. Klasik futbolumuzu oynadık. İkinci yarı golü bulduk. Bu galibiyet bizim için önemliydi. Ligdeki ilk maçın ardından bugünkü galibiyet bizi haftaya daha özgüvenli ve motive bir şekilde götürecek diyebilirim.

Bugün sahada oynanan oyunun güzelliğinin ötesinde Ankaragücü taraftarının hem kendi takımını hem de bizim takımımızı alkışlaması maçın sonunda tüylerimizi diken diken eden pozitif bir davranıştı. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Tribünlerin dolu olması, gerek onların kendi takımlarına, bizim taraftarımızın bizlere destek vermesi görsel şölen oluşturuyor" ifadelerini kullandı.