Haberler

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bundesliga 2'de Greuther Fürth forması giyen Noah König, Kaiserslautern karşılaşmasının 22. saniyesinde kırmızı kart görerek lig tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncu oldu.

Bundesliga 2, 5. hafta maçında Greuther Fürth ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi. Sportpark Ronhof Thomas Sommer Stadyumu'nda oynanan maçı Kaiserslautern, 3-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE

Kaiserslautern'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Naatan Skytta ve 58 ile 64. dakikalarda Ivan Prtajin kaydetti.

MAÇIN 22 SANİYESİNDE KIRMIZI KART

Maça maçın başında yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Greuther Fürth forması giyen savunma oyuncusu Noah König, karşılaşmanın 22. saniyesinde topu uzaklaştırmak isterken rakibine sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Konig'e direkt kırmızı kart gösterdi.

Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

LİG TARİHİNE GEÇTİ

22 yaşındaki oyuncu, 22'nci saniyede gördüğü bu kırmızı kartla lig tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncu oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı 'İslam İttifakı' çağrısı

Komşudan tarihi çağrı: İsrail zulmüne karşı 'İslam İttifakı' kuralım
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

Muhtarı uyandıran telefon: Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia

Volkan Demirel'den Leroy Sane için olay yaratacak iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.