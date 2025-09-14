Maçın 22. saniyesinde kırmızı kart! Lig tarihine geçti

Bundesliga 2, 5. hafta maçında Greuther Fürth ile Kaiserslautern karşı karşıya geldi. Sportpark Ronhof Thomas Sommer Stadyumu'nda oynanan maçı Kaiserslautern, 3-0'lık skorla kazandı.

3 PUAN 3 GOLLE

Kaiserslautern'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Naatan Skytta ve 58 ile 64. dakikalarda Ivan Prtajin kaydetti.

MAÇIN 22 SANİYESİNDE KIRMIZI KART

Maça maçın başında yaşanan bir pozisyon damga vurdu. Greuther Fürth forması giyen savunma oyuncusu Noah König, karşılaşmanın 22. saniyesinde topu uzaklaştırmak isterken rakibine sert bir müdahalede bulundu. Maçın hakemi Konig'e direkt kırmızı kart gösterdi.

LİG TARİHİNE GEÇTİ

22 yaşındaki oyuncu, 22'nci saniyede gördüğü bu kırmızı kartla lig tarihinin en erken kırmızı kartını gören oyuncu oldu.