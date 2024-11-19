Maçı kaybeden sporcu, rakibinin yüzüne tekme attı

Hızla popülerleşen pikleball sporunda şok edici bir şiddet olayı yaşandı. Sosyal medyada viral olan görüntülerde, pembe şortlu bir oyuncunun, maç sonrası rakibi Peter Shonk'un yüzüne tekme atarak onu yere serdiği görülüyor.

Olayın öncesinde yeşil tişörtlü Shonk, kazandığı maç sonrası "Hadi! Gidelim!" diye bağırarak sevinç gösterisinde bulundu. Dört oyuncu el sıkışmak için fileye yaklaştıklarında Shonk, pembe şortlu rakibinin raketini yere düşürdü.

Raketi almak için eğilen Shonk'a, öfkelenen pembe şortlu oyuncu sağ ayağıyla yüzüne tekme attı. Shonk'un partneri saldırgana müdahale ederken, çevredekiler kavgayı önlemeye çalıştı. Shonk'un ciddi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

Tom Brady ve LeBron James gibi ünlü sporcuların Büyük Piklebal Ligi takımlarına yatırım yaptığı bu spor, son yıllarda büyük ilgi görüyor.

"The Kitchen Pickleball" sosyal medya hesabının paylaştığı olayla ilgili nerede gerçekleştiği henüz bilinmiyor.