Maçı izleyenler gözlerini kapatmak zorunda kaldı! Futbolcunun dikkatini dağıtmak için pantolon indirdiler

Fransa Ligi'ndeki Clermont-Angers maçında deplasman ekibinin taraftarları, Clermont futbolcusu Muhammed Cham'ın penaltı atışında konsantrasyonunu bozmak için pantolon indirdi. Sahadaki futbolcular ve maçı izleyen futbolseverler gördükleri manzara sonrası büyük şok yaşadı.

Fransa Ligue 1'deki Clermont-Angers maçında sahalarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Ev sahibi ekip Clermont, 38. dakikada penaltı atışı kazandı. Deplasman ekibinin taraftarları ise golü önlemek için akla hayale sığmayacak bir yönteme başvurdu.

AKLA GELMEYECEK YÖNTEM

Clermont'un futbolcusu Muhammed Cham, penaltı atışını kullanmak için topun başına geldi. Tişörtlerini çıkartan taraftarlar hiç beklenmedik bir harekete kalkıştı.

PANTOLONLAR İNDİ

Üstlerini çıkartan taraftarlar, sonrasında pantolonlarını indirip atışı kullanacak futbolcuya karşı arkalarını döndü. O anda maçı izleyen futbolseverler gördükleri manzara sonrası büyük şok yaşadı. Taraftarlar bu yöntemle penaltıyı kullanan Cham'ı durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Muhammed Cham topu ağlara gönderdi, maçla ilgili akıllarda bu ilginç görüntü kaldı.