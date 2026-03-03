Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

TFF 2. Lig 26. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Menemen FK karşı karşıya geldi. AKDO Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kahramanmaraş İstiklal Spor, 3-0'lık skorla kazandı.

KEMAL RÜZGAR 2 GOL ATTI, KARİYER REKORU KIRDI

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 53. dakikalarda Kemal Rüzgar ile 90+4'de Muhammet İmre attı. 30 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Rüzgar, ligde çıktığı 25 maçta 29 gol atarak kariyer rekorunu kırdı.

MAÇI ANLATAN SPİKER OYUNCUYU FENERBAHÇE'YE İŞARET ETTİ

Maçın yayıncı kuruluşu Sıfır TV'de görev yapan maç spikerinin maç içinde kullandığı ifadeler sosyal medyaya damga vurdu. Mücadelenin 87. dakikasındaki bir pozisyonda spiker, lafı Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntısına dikkat çekti ve golcü oyuncu Kemal Rüzgar'ı Fenerbahçe'ye işaret etti.

''FENERBAHÇE'NİN ÇOK SIKINTI ÇEKTİĞİ BİR DÖNEMDE...''

Spiker, yaptığı yorumda ''İki gol de Kemal Rüzgar'dan geldi. Gol sayısını 29 yaptı. Fenerbahçe'nin çok sıkıntı çektiği bir dönemde, forvetsiz kaldığı dönemde Kahramanmaraş İstiklal Spor'da 29 gol atan bir isim.'' sözlerini sarf etti.