Haberler

Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi

Maçı anlatan spiker, 2. Lig'de 29 gol atan oyuncuyu Fenerbahçe'ye önerdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş İstiklal Spor forması giyen Kemal Rüzgar, TFF 2. Lig'de attığı 29 golle kariyer rekoru kırdı. Maçı anlatan spiker, Fenerbahçe'nin santrfor konusunda yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek Kemal Rüzgar'ı adeta Fenerbahçe'ye işaret etti.

  • Kahramanmaraş İstiklal Spor, TFF 2. Lig 26. hafta maçında Menemen FK'yı 3-0 yendi.
  • Kahramanmaraş İstiklal Spor oyuncusu Kemal Rüzgar, ligde 25 maçta 29 gol atarak kariyer rekoru kırdı.
  • Maç spikeri, 29 gol atan Kemal Rüzgar'ı Fenerbahçe'nin forvet ihtiyacına işaret etti.

TFF 2. Lig 26. hafta maçında Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Menemen FK karşı karşıya geldi. AKDO Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kahramanmaraş İstiklal Spor, 3-0'lık skorla kazandı.

KEMAL RÜZGAR 2 GOL ATTI, KARİYER REKORU KIRDI

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 31 ve 53. dakikalarda Kemal Rüzgar ile 90+4'de Muhammet İmre attı. 30 yaşındaki golcü oyuncu Kemal Rüzgar, ligde çıktığı 25 maçta 29 gol atarak kariyer rekorunu kırdı.

MAÇI ANLATAN SPİKER OYUNCUYU FENERBAHÇE'YE İŞARET ETTİ

Maçın yayıncı kuruluşu Sıfır TV'de görev yapan maç spikerinin maç içinde kullandığı ifadeler sosyal medyaya damga vurdu. Mücadelenin 87. dakikasındaki bir pozisyonda spiker, lafı Fenerbahçe'nin gol yollarındaki sıkıntısına dikkat çekti ve golcü oyuncu Kemal Rüzgar'ı Fenerbahçe'ye işaret etti.

''FENERBAHÇE'NİN ÇOK SIKINTI ÇEKTİĞİ BİR DÖNEMDE...''

Spiker, yaptığı yorumda ''İki gol de Kemal Rüzgar'dan geldi. Gol sayısını 29 yaptı. Fenerbahçe'nin çok sıkıntı çektiği bir dönemde, forvetsiz kaldığı dönemde Kahramanmaraş İstiklal Spor'da 29 gol atan bir isim.'' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Fatma öğretmeni öldüren lise öğrencisi için tutuklama kararı

Fatma öğretmeni katleden cani ile ilgili yeni gelişme
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Hahaha 30 yaşında tam fenerlik..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Netanyahu, Trump'ı savaşa kendisinin çektiği iddialarına kahkaha atarak yanıt verdi

Trump sorusuna kahkahayla cevap verdi
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama