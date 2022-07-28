Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erdinç Sözer - Haberler

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Maccabi Netanya-Medipol Başakşehir maçının ardından - Erdinç Sözer

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer'in açıklamaları NETANYA - Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer'in açıklamaları NETANYA - Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1'in rövanşında İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

AA / Faiz Abu Rmeleh - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Maccabi Netanya Başakşehir İsrail Spor Güncel Haberler

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