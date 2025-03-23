Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

A Milli Takımımız, İstanbul'da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Macar taraftarlar, Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesinde skandal bir hareket yaptı.

İSTİKLAL MARŞI'NI ISLIKLADILAR

Mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız olan İstiklal Marşı okunurken Macar tribünlerinden ıslık sesleri yükseldi. Islık sesleri marş boyunca devam etti. Macar taraftarların bu çirkin hareketi tepki çekti.