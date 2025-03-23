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Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar

Macaristan'da büyük saygısızlık! Milli maçta İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar
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A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Macar taraftarlar, skandal bir harekete imza atarak karşılaşma öncesindeki seramonide İstiklal Marşı'nı ıslıkladı. Macarların çirkin hareketi, marş okunurken devam etti.

A Milli Takımımız, İstanbul'da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Macar taraftarlar, Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesinde skandal bir hareket yaptı.

İSTİKLAL MARŞI'NI ISLIKLADILAR

Mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız olan İstiklal Marşı okunurken Macar tribünlerinden ıslık sesleri yükseldi. Islık sesleri marş boyunca devam etti. Macar taraftarların bu çirkin hareketi tepki çekti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıufo:

hani bunlarda Türktü

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

Macarlar bulgarlar türk osmanlı arap diyenler tengiricilik oynamaya devam etsin.

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