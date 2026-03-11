Haberler

Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Macaristan, ilk maçında Japonya takımını 77-65'lik skorla mağlup etti. Maçta Macar oyuncu Juhasz 35 sayı ile en dikkat çeken isim oldu.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya)

Japonya : Machida 3, Tanaka 13, Hirashita 12, Tokashiki 2, Takada 2, Konno 3, Mawuli, Asahina 5, Yamamoto 15, Yabu, Miyazawa 3, Todo 7

Macaristan : Aho 2, Dubei 2, Torok, Lelik 10, Juhasz 35, Takacs-Kiss 4, Dombai 5, Varga 2, Turner 17, Dul

1. Periyot: 24-20

Devre: 31-36

3. Periyot: 47-59

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Macaristan, ilk maçında Japonya'yı 77-65 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj