Basketbol: FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Macaristan, ilk maçında Japonya takımını 77-65'lik skorla mağlup etti. Maçta Macar oyuncu Juhasz 35 sayı ile en dikkat çeken isim oldu.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Yevgeniy Mikheyev (Kazakistan), Veronika Obertova (Slovakya)
Japonya : Machida 3, Tanaka 13, Hirashita 12, Tokashiki 2, Takada 2, Konno 3, Mawuli, Asahina 5, Yamamoto 15, Yabu, Miyazawa 3, Todo 7
Macaristan : Aho 2, Dubei 2, Torok, Lelik 10, Juhasz 35, Takacs-Kiss 4, Dombai 5, Varga 2, Turner 17, Dul
1. Periyot: 24-20
Devre: 31-36
3. Periyot: 47-59
FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda Macaristan, ilk maçında Japonya'yı 77-65 mağlup etti.
Kaynak: AA / Emre Doğan