Macaristan'da Şampiyon Olan Boks Takımı Trabzon'da Coşkuyla Karşılandı

Macaristan'da düzenlenen, 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda derece elde eden sporcular Trabzon'da çiçeklerle karşılandı.

Başkent Budapeşte'de 23-29 Kasım tarihleri arasında organize edilen Avrupa Şampiyonasında erkeklerde 60 kilogramda ikinci olan Mehmethan Çınar, 85 kilogramda bronz madalya kazanan Bedirhan Kalkan ve kadınlar kategorisinde 70 kiloda üçüncülük elde eden Dilara Sak, Trabzon'a geldi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nun da eşlik ettiği sporcuları Trabzon Havalimanı'nda aileleri ve Trabzon'da kamp yapan Yıldızlar Boks Milli Takımı karşıladı.

Hekimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım şampiyonluğunun Trabzon ve Türkiye adına çok değerli olduğunu söyledi.

Şampiyonada elde ettikleri başarıdan dolayı sporcuları tebrik eden Hekimoğlu, "Çocuklarımız aslanlar gibi mücadele etti. Türk'ün gücünü Macaristan'da herkese gösterdiler. Yaklaşık 50 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyonasında takım halinde şampiyon olmak her baba yiğidin harcı değil. Bu evlatlar bunu başardı. Mehmethan, Bedirhan ve Dilara kızımız çok başarılı oldular, bizi gururlandırdılar." dedi.

Türk boksunun daha iyi yerlere geleceğine inandığını vurgulayan Hekimoğlu, "Bunlar fragman, daha iyileri gelecek İnşallah. Çalışıyoruz, başaracağız, sonunda olimpiyatta da madalyaları alacağız. İnşallah Trabzon'a da bir olimpiyat madalyası getiririz. Bu da beni çok onurlandırır." diye konuştu.

Antrenör Turgut Dereköylü ise Trabzon'a 3 madalya ile gelmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Milli sporcu Mehmethan Çınar da Avrupa Şampiyonasına, başarılarına yeni başarılar eklemek için katıldığını dile getirerek, "Final oynadık, Avrupa ikincisi olduk. Gönlümüz tabii ki şampiyon olmaktan yanaydı ama bu uzun bir yol. Önümüzde Avrupa, dünya ve olimpiyat var. Çok turnuvaya gideceğiz. Her turnuvada üstüne bir adım daha koyarak en sonunda olimpiyat altınını şehrimize getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

23 Yaş Altı kategorisinde ilk senesi olan Dilara Sak, takım halinde birinci olmanın gurur verdiğini anlattı.

Sak, çok çalışıp daha iyi dereceler elde edeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor gibi büyük bir kulübe şampiyonluk yakışır. Ben de daha iyi çalışıp önümüzdeki yıllarda altın madalyayla geleceğim. Bu konuda beni destekleyen Başkanım Ertuğrul Doğan'a, Trabzonspor Kulübüne ve Federasyon Başkanımıza teşekkür ederim."

Avrupa üçüncüsü Bedirhan Kalkan ise takım olarak elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu belirterek, kendilerini destekleyen herkese teşekkür etti.