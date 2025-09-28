Haberler

Macaristan'da Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'ndan Türkiye'ye 3 Altın Madalya

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Macaristan'ın Szombathely kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye, milli sporculardan Ferhat Arıcan'ın paralel bar aletindeki başarılarıyla 3 altın madalya kazandı. Ferhat, toplamda iki altın madalya elde ederken, diğer sporcular da önemli dereceler elde etti.

Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Szombathely kentindeki organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, bugün paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.

Öte yandan paralel barda Altan Doğan 13.600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde 13.700 altıncı oldu.

Ferhat, dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon

MİT ve Emniyet'ten DEAŞ bağlantılı aileye komşu ülkede operasyon
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunu görmeye giden babaya kadınlar sopa ile saldırdı

Kadınlar bir olup, sopalarla adama saldırdı
Arsenal'e 90+6'da hayat öpücüğü

Arsenal bitti demeden bitmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.