Macaristan'da Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'ndan Türkiye'ye 3 Altın Madalya

Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, sona erdi.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Türkiye, Szombathely kentindeki organizasyonu 3 altın madalya ile tamamladı.

Milli sporcu Ferhat Arıcan, bugün paralel bar aletinde elde ettiği 14.250 puanla ikinci altın madalyasını elde etti.

Öte yandan paralel barda Altan Doğan 13.600 puanla beşinci, Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde 13.700 altıncı oldu.

Ferhat, dün kulplu beygir aletinde, Mehmet Ayberk Koşak ise halka aletinde altın madalya kazanmıştı.

Ayrıca Ferhat Arıcan paralel bar aletinde, Mert Efe Kılıçer ise barfiks aletinde topladığı puanlarla özel ödülün sahibi oldu.