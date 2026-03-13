Maça damga vuran karenin asıl amacı ortaya çıktı

Real Madrid'in Manchester City'i 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi gecesinde Arda Güler ile Erling Haaland'ın kornerde eşleştiği anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Boy farkı nedeniyle çok konuşulan bu görüntünün arkasından ise teknik heyetin hazırladığı özel bir taktik plan çıktı.

ARDA GÜLER'DEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, sahada kaldığı 70 dakika boyunca hem hücumda hem savunmada etkili bir performans sergiledi. Milli futbolcu 28 pasın 25'inde isabet sağlayarak yüzde 89 pas başarı oranı yakaladı. Arda ayrıca 1 kilit pas, 2 top kapma ve kazandığı 7 sahipsiz topla takımının oyun dengesinde önemli rol oynadı.

HAALAND'I DURDURAN TAKTİK PLAN

Maçın en çok konuşulan görüntüsü ise duran toplarda Arda Güler'in Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı marke etmesi oldu. Marca'da yer alan habere göre bu eşleşme tesadüf değildi. Real Madrid teknik direktörü Arbeloa ve ekibinin yaptığı analizlerde Haaland'ın duran toplarda doğrudan kafa vuruşu tehdidinden çok perdeleme görevi üstlendiği tespit edildi.

Bu nedenle uzun boylu savunmacıların Rodri, Guehi ve Ruben Dias gibi oyuncularla eşleşmesi sağlanırken Haaland'ı kontrol etme görevi Arda Güler'e verildi.

STRATEJİ SONUÇ VERDİ

Real Madrid'in uyguladığı bu plan karşılığını verdi. Norveçli golcü Erling Haaland karşılaşmayı şut çekemeden tamamladı ve rakip ceza sahasında yalnızca bir kez topla buluşabildi.