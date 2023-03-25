Maç sonunda yaşananları herkes duydu: Sana ne dedim?
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A Milli Futbol Takımımızın Ermenistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü atan Kerem ile İsmail Yüksek'in canlı yayına yansıyan güldüren diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. İsmail, "Sana ne dedim? Orkun attı sıra sende dedim" diyerek arkadaşına sarıldı.
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, geriye düştüğü müsabakada Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gruptaki ilk maçımızdan 3 puan aldık
KEREM'E TEBRİK
Galibiyetten sonra Ay-Yıldızlı futbolcular orta alanda toplanıp birbirini kutladı. İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu'na sarılıp tebrik etti.
"BEN SANA NE DEDİM?"
İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ile Orkun'u bir araya getirip, "Sana ne dedim? Orkun attı, sıra sende" diyerek arkadaşına sarıldı. Güldüren diyalog sosyal medyada gündem oldu.