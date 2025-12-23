Maç sonunda gözyaşlarını tutamamıştı! Galatasaray'a dönmek istiyor

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçta RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu.

MAÇ SONUNDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Samsunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Eyüp Aydın, mücadeleye sonradan dahil olmuş ve gole sebebiyet veren hatası nedeniyle tribünlerin tepkisini çekmişti. Kendisine gösterilen tepkiler sonrası gözyaşlarını tutamayan Eyüp Aydın, ıslıklar eşliğinde oldukça üzgün bir şekilde soyunma odasına girdi.

GALATASARAY'A DÖNMEK İSTİYOR

Yaşanan olayların ardından 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor ile olan bağlarını kopardı. Eyüp Aydın'ın devre arasında Galatasaray'a geri dönmek istediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 6 maçta 328 dakika süre alan Eyüp Aydın, takımını gol ya da asist katkısında bulunamadı. Genç ismin, Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.