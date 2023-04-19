Maç sonu havalara zıpladı! Jorge Jesus, Süper Lig hakkında tepki çeken açıklamasını tekrarladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçından sonra yaptığı "Bu ligin sportif gerçekliği olduğuna inanmıyorum" açıklamasını Başakşehir maçından sonra da yineledi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Jorge Jesus, Sevilla maçından sonra yaptığı açıklamaları adeta tekrarladı. Portekizli hoca, "Bu ligin sportif gerçekliğine bazen inanmıyorum" dedi.

İşte Jesus'un açıklamaları:

"Bugünkü hedefimiz 3 puanı almaktı. İlk yarıdaki performansımız bizim gerçek değerimizi göstermiyordu. Belli değişiklikler yaptık ve maçı değiştirmeyi başardık. Kolay değil. Bazı anlarda bu ligin sportif gerçekliği olduğunu düşünmüyorum, bunu daha önce de dile getirmiştim ancak biz sonuna kadar savaşacağız.

"TAKIM HOŞUMA GİTTİ"

Bir hata oldu ama takım bunu telafi etmesini bildi. Son saniyeye kadar savaşma mantalitesi, şampiyon takım mantalitesidir. Bu hoşuma gitti.

"RAKİBİ CEZA SAHASINA GÖMDÜK"

Oyun kalitemiz hoşuma gitti. Özellikle son yarım saatte rakibi kendi ceza sahasına gömdük. Çok fazla pozisyona girdik. Bu pozisyonlardan bazıları gol olacaktı. 2 tanesini değerlendirdik.

"PEDRO'DAN DAHA İYİSİ GELECEKTİR"

Pedro için de iki gol iyi oldu. Sezonun son bölümünde daha iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum."