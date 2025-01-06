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Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında arkadan istifa sesleri yükseldi. Ilıcalı'nın o anlardaki surat ifadesi de kameralara yansıdı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın ligde ittirilerek lider yapıldığını ve Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapıldığını iddia etti.

CANLI YAYINDA KONUŞURKEN "YÖNETİM İSTİFA" DEDİLER

Ilıcalı, yaptığı açıklamalar sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları, Acun Ilıcalı'nın konuşma yaptığı sırada ''Yönetim istifa, konuşma istifa'' tepkisini gösterdi.

Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (36)

Haber Yorumlarısadece kadir:

acun Gs ile uğraşacağına stadta oluşan husuzsuzlukla uğraşsın. her kadıköy maç sonu çıkıp Gs demesin. yok efendim penaltımız verilmedi verilse şu bu olsa puan farkı 4. adama sormazlar mı ilk 5 teki takımların hangisini yendin? Gs evinde yensen 10 maçta sadece 1 galibiyet alan bjk yi de yensen lidersin diye. buna konuşmuyor, konuşamıyor. çünkü o da biliyor yönetimle birlikte başarımız yok, moyinyo bile top oynatamıyor hala çıkmış her maç sonrası ağlıyor sızlıyor yalanlar atıyor utanmadan.

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bunlar hep böyle ağlayacak mı? Yazık yaa

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Haber YorumlarıuLuBeY null:

Ben bir Fenerbahçeli'yim. Konuşulacak konu hakemler değil. Futbolcular, teknik ekip, yönetim. Bu güne kadar futbolcu kadrosu da, teknik ekip kadrosu da defalarca değişti. Hatta Mhk'da futbol federasyonu da değişti. Ama yönetim artık radikal bir karar almalı. Eğer sen Fenerbahçeysen büyük oynar, rakibe büyüklüğünü gösterir, gerekirse sahadaki oyunla hakemi bile ezersin. Fenerbahçe ne futbol oynuyor da biz neyi konuşalım şimdi?

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ne kadar doğru yazmışsınız sayın dostum. FENERBAHÇE ISEN çıkıp hepsini yeneceksin. Küme düşen takıma, herkesin 5 attığı takımlara takılarsanız bir hareket yaparlar da terbiyem yetmez. Işte öyle şampiyon oluruz.

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Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Bütün bu işleri başka yerlere taşımak isteyenlerin başını siz çekiyorsunuz efendim! :))

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Haber Yorumlarıemrah okatan:

acun sen ilk önce nasıl zengin olduğunu açıkla sen temizlik dürüstlük hakkında en son konuşacak adamsın moda oldu şimdi başarısız olunca yapı var gs yi koruyo diye açıklama yapmak

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Haber YorumlarıAmokachi:

Yalı yalı yalı, yapı yapı yapı...

Yorum Beğen143
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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bıkmadın mı GS ye iftira atmaktan.

Yorum Beğen119
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Haber YorumlarıSamet YILDIRIM:

taraftar gereken cevabı vermiş zaten orada daha sonraki açıklamaların hepsi bataklıkta çırpınıştan başka bir şey değil

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Utanmaz yüzsüz herif Galatasaray sezon başından beri futbolun kralını oynuyor. 3-0 lık maçı uydurma penaltıyla 3-1 yapan hakemi kamuoyu unutmadı. 6 -7 oluyordu. Bunları iteleyen hakemlerin zerre onuru varsa adam gibi maç yönetip, bunların nasıl perişan olduğunu da bu millet görsün. İlk beşe giremezler.

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Yorum Beğenme6
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