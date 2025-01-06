Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamalar sırasında arkadan istifa sesleri yükseldi. Ilıcalı'nın o anlardaki surat ifadesi de kameralara yansıdı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, Galatasaray'ın ligde ittirilerek lider yapıldığını ve Fenerbahçe'ye haksızlıklar yapıldığını iddia etti.
CANLI YAYINDA KONUŞURKEN "YÖNETİM İSTİFA" DEDİLER
Ilıcalı, yaptığı açıklamalar sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Fenerbahçe taraftarları, Acun Ilıcalı'nın konuşma yaptığı sırada ''Yönetim istifa, konuşma istifa'' tepkisini gösterdi.