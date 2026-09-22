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Maç sonrası rahatsızlanan İstanbulsporlu Elvin Mendy taburcu edildi

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Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy taburcu edildi. 20 yaşındaki Mendy, tedavisinin ardından ailesi ve kulüp yetkilileriyle İstanbul'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçın ardından göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Manisa'da hastaneye kaldırılan İstanbulsporlu futbolcu Elvin Mendy, taburcu edildi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma sonrası takım otobüsünde rahatsızlanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mendy'nin tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Mendy, ailesi ve kulüp yetkilileriyle birlikte hastaneden ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden İstanbulspor'un futbolcusu Elvin Mendy, karşılaşmanın ardından takım otobüsünde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve anjiyo yapılan 20 yaşındaki Mendy, tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA
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