Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Zeytinburnu'ndaki bir statta amatör kümede gerçekleşen Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.

KALECİNİN VURDUĞU TOP MARTIYA ÇARPTI

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.

KALP MASAJI YAPILARAK HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti. Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı belirtilmişti.

TEDAVİSİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin tedavi etmek üzere kontrol altına aldığı martıdan acı haber geldi. Martının yapılan tedavilere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya basınında dahi gündem olan bu haber, duyanları duygulandırdı.

ÇÖP KUTUSUNA ATILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan hayatını kaybeden martının çöp kutusuna atıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, martının gömülmemesini eleştirerek, sosyal medyada paylaşılan martının son görüntüsüne büyük tepki gösterdi.