Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber

Maç sırasında top çarpan martıdan acı haber
İstanbul'da amatör kümede gerçekleşen bir futbol maçında kalecinin vurduğu topun isabet ettiği martı, yapılan kalp masajıyla hayata döndürülmüştü. Ancak martı ne yazık ki, yapılan tüm tedavi çabalarına rağmen kurtarılamadı. Martının hayatını kaybetmesinin ardından çöp kutusuna atıldığı görülürken, bu anlar büyük tepki çekti.

  • Bir amatör futbol maçında kalecinin vurduğu top bir martıya çarptı ve martı yere düştü.
  • Martıya yaklaşık 2 dakika kalp masajı yapıldı ve sağlık görevlileri tarafından tedavi altına alındı.
  • Martı tedavilere rağmen hayatını kaybetti ve çöp kutusuna atıldığı ortaya çıktı.

Zeytinburnu'ndaki bir statta amatör kümede gerçekleşen Mevlanakapı Güzelhisar ile İstanbul Yurdum Spor'un karşılaştığı maçın 22. dakikasında sahalarda ender rastlanan bir an yaşandı.

KALECİNİN VURDUĞU TOP MARTIYA ÇARPTI

İstanbul Yurdum Spor'un kalecisi Muhammet Uyanık'ın ceza sahasından uzaklaştırdığı top uçan martıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen martıyı fark eden takımın kaptanı Gani Çatan hemen harekete geçti.

KALP MASAJI YAPILARAK HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çatan tarafından yaklaşık 2 dakika kalp masajı uygulanan martı, daha sonra saha kenarındaki sağlık görevlilerine teslim edildi. Maçta yer alan sağlık ekibi de martıya bir süre müdahale etti. Kanatlarında çarpmanın etkisiyle hasar meydana gelen martının şimdilik uçamadığı ve tedavi altına alındığı belirtilmişti.

TEDAVİSİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekibinin tedavi etmek üzere kontrol altına aldığı martıdan acı haber geldi. Martının yapılan tedavilere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Dünya basınında dahi gündem olan bu haber, duyanları duygulandırdı.

ÇÖP KUTUSUNA ATILMASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan hayatını kaybeden martının çöp kutusuna atıldığı ortaya çıktı. Kullanıcılar, martının gömülmemesini eleştirerek, sosyal medyada paylaşılan martının son görüntüsüne büyük tepki gösterdi.

Haber YorumlarıRamazan ÇANDIR:

Gömmek mantıksız, kedi köpek yer en azından. Ama çöpün içine değil de kenara bir yere konulmalıydı.

