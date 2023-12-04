Maç sırasında taraftarlar arasında çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Hakem maçı durdurdu

Yunanistan'ın süper lig takımları Olympiacos ve Volos arasındaki maçta VAR kararı nedeniyle çıkan olaylara müdahale eden polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Gazdan etkilenen futbolcular maçın tatil edilmesine neden old

Yunanistan'nınsüper lig takımları Olumpiyakos veVolostakımları arasında oynanan maçta VAR kararı sonrası çıkan olaylara müdahale etmek isteyen polis, yanlışlıkla futbolculara biber gazı sıktı. Futbolcular gazdan ciddi şekilde etkilenince maç tatil edildi.

Maçın 88. dakikasında maç 2-2 devam ederken Olimpiyakos'un attığı gol, ofsayt gerekçesi VAR'dan döndü. Bunun üzerine olimpiyakos taraftarları olay çıkarıp sahaya girmek istedi. Polis ekiplerinin taraftarlara atmak istediği biber gazı futbolculara doğru gitti.

Gazdan etkilenen futbolcular nefes almakta zorlandı. Hakem maçı tatil edip oyuncuları soyunma odasına yolladı. Bazı oyuncular, soyunma odası koridorunda fenalaştı.

Volos'un başkanı Achilleas Beos, polisi göz yaşartıcı gaz kullanmasından dolayı eleştirdi. Sport24 aracılığıyla şunları söyledi: "Elbette Yunan polisinin de birçok sorumluluğu olduğu bu utanç verici görüntü üzerinde durmalıyız.

Futbolcular yapılan tıbbi müdahale ve oksijen takviyesi sonrası kendilerine geldi.

Daha sonra hakem, takımları sahaya çıkarıp maçı kaldığı yerden devem etti ve 2-2 bitti.

anacak maç bittikten sonra iki takım taraftarları arasında stadyum dışında çıkan olaylara polis biber gazı ile uzun süre müdahale etmek zorunda kaldı