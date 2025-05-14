Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Galatasaray taraftarının tribünlerde Victor Osimhen için açtığı pankart dikkat çekti. Açılan pankartta ''Paşa da ağa da sen Osimhen. Ağam olasan Osimhen'' ifadeleri yer aldı.
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Trabzonspor ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'ndaki final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Hakem Cihan Aydın yönetecek.
Müsabakayı kazanan takım Türkiye Kupası'nda şampiyon olacak. Normal sürede kazanan çıkmaması durumunda 15'er dakikalık uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.
TRİBÜNLERDE DİKKAT ÇEKEN PANKART
Dev maç öncesi tribünlerde açılan pankart dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar yıldız oyuncuları Victor Osimhen için özel bir pankart hazırlayarak yıldız oyuncuya sevgilerini gösterdi. Hazırlanan pankartta,'Paşa da ağa da sen Osimhen. Ağam olasan Osimhen' ifadeleri yer aldı. Bu görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.
İşte Galatasaray taraftarının açtığı o pankart;