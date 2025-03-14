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Maç fazlasıyla lider! İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Malavan'ı 2-0 yendi

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İran Pers Körfez Ligi'nin 23. haftasında Malavan'ı konuk eden Persepolis, rakibini Serdar Dursun'un da gol attığı maçta 2-0 mağlup etti. Ligde kaybetmeyen İsmail Kartal ise 6. lig maçında 4. galibiyetini aldı ve takımını maç fazlasıyla liderliğe oturttu.

İsmail Kartal yönetimindeki Persepolis, İran Pers Körfez Ligi'nin 23. haftasında Malavan'ı ağırladı. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla ev sahibi takım oldu.

SERDAR YİNE ATTI

Persepolis'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Ali Alipour ve 67. dakikada Serdar Dursun kaydetti. Serdar, bu golle birlikte ligdeki 5. maçında 3. golünü attı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

İsmail Kartal yönetiminde ligde hiç kaybetmeyen ve 6. maçında 4. kez kazanan Persepolis, puanını 47'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Persepolis, milli aranın ardından 29 Mart tarihinde alt sıralarda yer alan Shams Azar'a konuk olacak.

Maç fazlasıyla lider! İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Malavan'ı 2-0 yendi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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