Maç esnasında aldığı haberle suratı bu hale geldi

Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Manchester City ile oynanan karşılaşma sırasında dikkat çeken bir an yaşadı. Faslı futbolcu, Afrika Uluslar Kupası finalinde kaçırdığı penaltıdan aylar sonra, kupanın Fas'a verileceğini maç esnasında öğrendi.

PENALTIDAN SONRA GELEN ŞOK GELİŞME

Afrika Uluslar Kupası finalinde 90+24. dakikada penaltı kaçıran Diaz'ın takımı Fas, sahada kupayı kaybetmişti. Ancak karşılaşmada yaşanan olaylar sonrası alınan karar, süreci tamamen değiştirdi.

2 AY SONRA GELEN HABER

Finalden yaklaşık 2 ay sonra Manchester City maçına çıkan Brahim Diaz, mücadele sırasında Fas'ın hükmen şampiyon ilan edileceğini öğrendi. Yıldız futbolcunun verdiği tepki, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Diaz'ın yaşadığı şaşkınlık ve duygusal anlar, futbolseverler tarafından yoğun ilgi gördü. O anlara ait görüntüler kısa sürede viral hale geldi.