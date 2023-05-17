Maç devam ederken Ümraniyespor'dan zehir zemberek açıklama: Bıktık, yazıklar olsun

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Ümraniyespor, karşılaşma oynanırken hakem kararlarına isyan etti. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Bıktık, yazıklar olsun" ifadelerine yer verildi.