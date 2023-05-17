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Maç devam ederken Ümraniyespor'dan zehir zemberek açıklama: Bıktık, yazıklar olsun

Maç devam ederken Ümraniyespor'dan zehir zemberek açıklama: Bıktık, yazıklar olsun

Spor Haberleri

Süper Lig'de Başakşehir'e konuk olan Ümraniyespor, karşılaşma oynanırken hakem kararlarına isyan etti. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Bıktık, yazıklar olsun" ifadelerine yer verildi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi Ümraniye, maç oynanırken hakem yönetimi hakkında çok sert bir paylaşımda bulundu.

PENALTI İTİRAZI

İlk devrenin son anlarında Serdar Gürler hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını işaret etti. Ümraniyesporlu oyuncular hakeme sert itirazda bulundu. Ancak Aleksic penaltıyı kaçırdı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Ümraniyespor ikinci yarının başında 'kara' bir fotoğraf paylaşıp, "Bıktık, yazıklar olsun" notunu düştü.

Maç devam ederken Ümraniyespor'dan zehir zemberek açıklama: Yazıklar olsun

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Spor Haberler

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