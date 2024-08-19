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Maç biter bitmez yanına çağırdı! Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

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İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın son bölümünde oyuna aldığı Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştiren Carlo Ancelotti, pişmanlığını dile getirerek özür diledi. Ancelotti'nin, değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul ederek 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı belirtildi.

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Carlo Ancdlotti, maçın son bölümünde oyuna aldığı Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

VEDAT MURİQİ ATTI

Maçın 13. dakikasında Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle öne geçse de 53. dakikada sahneye Vedat Muriqi çıktı. Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli golcü skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadele bu skorla sona erdi.

ARDA YİNE 88. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Bu sezon daha fazla süre bulması beklenen Milli futbolcu Arda Güler ise 88. dakikada Bellingham yerine oyuna dahil oldu.

ANCELOTTİ, ARDA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Defensa Central'de yer alan habere göre mücadele sonrası teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'le konuşarak hem pişmanlığını dile getirdi hem de özür diledi. Değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul eden İtalyan teknik adamın, 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (17)

Serkan Wash:

Ardayı aldıklarına pişman oldular. Ardada fizik gücü sıfır. Dokunsan sahada yere düşüyor. Sadece sol ayağı var diye hoca ilk 11 de oynatacak hali yok. Üzülmesin diyede arada gönlünü alıyor. Arda dört dörtlük futbolcu olsaydı mafya oynatma dese hocaya yine oynatırdı. Arda Türkiye liginde oynar Real Madrid Arda için çok aşırı fazla.

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Ayşegül Öztabak:

çocuğun spor kariyerini köreltiyorlar.

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Turgut Aydoğdu:

Ardanın yerinde olsam bu adamın takımında oynamam. sürekli pofpofluyor. birde biz bir aileyi dediyse tamam

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Emre Büyükay:

Ardadan özür mü diledi. Saçmalamayın :))

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Arif İnanç:

Haber kulliyen yalan gibi duruyor. Neden özür dilesin ki. Konsantre olmadan, ısınmadan oyun bitiyor zaten. Iyi dayanıyor yine de Arda. Ama sabir lazım. Ancelotti gider Arda kalır. Bu işler böyle yürüyor. Ancelotti oyunu okuyabilse, bu durumda olmazdı maç. Adamlar iyi hazırlanmışlar. Görünen köy bu. Sadece aşağılama durumu , küçük görmek rakibi. Sabir Arda. Yolun açık inşallah.

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Zeki Anti:

Yani bu asparagas haberleri bu hafta kaç kere daha çıkar göreceğiz. Haber bulamayınca buraya ara dolgu malzemesi olsa gerek.

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Firat Tas:

Yaw he he

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Mehmet Yilmaz:

Dün beni arayip senin kupon benim yüzümden yattı diye özürdiledi.

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Beyhan Bakici:

Resmen dalga geciyor ardayla adam gurse döktüruyor

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Hamit Gündoğdu:

Maçı Türkmenistan kanalında izledim.. Vedat muric güzel oynadı, istekliydi ve güzelde bir gol attı.. realin rakibi biraz cesur ve akıllı oynasaydi maç farklı biterdi.. gelelim Arda konusuna.. Ancoletti dalga geçiyor. 87. Dakika oyununa giren Arda yine de morali saglam gibiydi.. oyunda kaldığı süre içerisinde ben bu takımda oynarım anco

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Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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