Maç biter bitmez yanına çağırdı! Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Mallorca ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Carlo Ancdlotti, maçın son bölümünde oyuna aldığı Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

VEDAT MURİQİ ATTI

Maçın 13. dakikasında Real Madrid, Rodrygo'nun golüyle öne geçse de 53. dakikada sahneye Vedat Muriqi çıktı. Ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli golcü skoru 1-1'e getiren golü kaydetti. Mücadele bu skorla sona erdi.

ARDA YİNE 88. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Bu sezon daha fazla süre bulması beklenen Milli futbolcu Arda Güler ise 88. dakikada Bellingham yerine oyuna dahil oldu.

ANCELOTTİ, ARDA'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Defensa Central'de yer alan habere göre mücadele sonrası teknik direktör Ancelotti, Arda Güler'le konuşarak hem pişmanlığını dile getirdi hem de özür diledi. Değişiklikleri daha önce yapması gerektiğini kabul eden İtalyan teknik adamın, 'Hata yaptım, değişiklikleri daha önce yapmalıydım' ifadelerini kullandığı iddia edildi.