Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantajı cebine koydu. Bu sonuçla birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ağustos ayında Liverpool için söylediği "Liverpool eski Liverpool değil" sözleri yeniden gündem oldu. Cimbom, İngiliz devi ile bu sezon 2 kez karşılaştı ve rakibine kaybetmedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u 1-0 yendi.
  • TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ağustos ayında yaptığı açıklamada 'Liverpool eski Liverpool değil' ifadesini kullandı.
  • Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı iki maçta da yenilmedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ LEMINA'DAN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Victor Osimhen'in indirdiği topta Mario Lemina kaydetti. Gabonlu orta saha, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın aldığı kritik zafer sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde ağustos ayında yapılan kura çekimi sonrası yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Hacıosmanoğlu, ağustos ayında yaptığı açıklamada, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool eski Liverpool değil" ifadelerini kullanmıştı. Futbolseverler maç sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerinin yeniden haklılığına dikkat çekerek ''Kahin misin be adam?'' yorumlarında bulundu.

İKİ MAÇTA DA KAYBETMEDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile 2 kez karşılaşan Galatasaray, zorlu rakibine iki maçta da kaybetmedi. Lig aşamasında rakibini 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında da sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

