Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
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Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
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Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerine devam edeceği adres Shakhtar Donetsk oldu. Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkaran ve performansıyla beğenileri kazanan Turan, anlaşma sağladığı Ukrayna ekibinden yıllık 2 milyon euro maaş alacak. Turan, Fenerbahçe maçı sonrası yaptığı açıklamalarla veda havası estirmişti.

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerine devam edeceği adres belli oldu. Shakhtar Donetsk'in başına geçmesi beklenen Arda Turan'ın anlaşma sağladığı ve maaşının belli olduğu da öne sürüldü.

YILLIK 2 MİLYON EURO ALACAK

HT Spor'un haberine göre; Arda Turan, bir süredir adının anıldığı Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı Yine haberde yer alan bilgiye göre; Ukrayna ekibi Arda Turan'a yıllık 2 milyon euro ödeyecek.

Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

SON MAÇTA VEDA HAVASI ESTİRMİŞTİ

Veda gibi açıklamalar yapan Arda Turan, Fenerbahçe maçı sonrası; "Bizim için hedeflerimiz tamamlandı, ligde kaldık. Ligin üst sıralarında kalmayı olabilirse Avrupa'ya gitmeyi hayal ediyorduk. Açıkçası zihnimde ve kalbimde hep bu hedef vardı ama erken olduğunu düşünüyordum kulübümüz için. Belki de bizim için hayırlısı budur. Biz sadece genel olarak başarı ve başarısızlığı değil, bu sezon boyunca yaşadığımız yolculuğa bakıyoruz. Eyüpspor için muhteşem bir yolculuk ve büyük bir tecrübeydi" demişti.

Maaşı da belli! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Hayırlı işler. Selçuk inan Eyüpspor'a hayırlı olsun.

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