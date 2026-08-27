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Fenerbahçe'den 18 Yıl Sonra Tarihi Başarı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Lyon’u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra adını lig aşamasına yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra adını lig aşamasına yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli oyuncular büyük sevinç yaşarken, iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı.

Fenerbahçeli Matteo Guendouzi, tur sevincini yaşarken, Lyonlu futbolcular tepki gösterdi. Bu dakikanın ardından yeşil zeminde iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Olayların yatıştırılmasının ardından Guendouzi, soyunma odası tüneline hareketlenirken sevinci sürdürünce oyuncular arasında bir kez daha gerginlik yaşandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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