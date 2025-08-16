Lyon'dan 10 yıl sonra gelen galibiyet

Fransa Ligue 1'de ilk hafta maçında Lens ile Olimpik Lyon karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Lyon, 1-0 kazandı.

10 YIL SONRA GELEN ZAFER

Olimpik Lyon'a galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Georges Mikautadze atmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Lyon, rakibi Lens'i deplasmanda 2015 yılından bu yana ilk kez mağlup etti.

3 PUAN LYON'UN

Lyon bu zaferle birlikte ilk hafta sonunda puanını 3 puana çıkardı. Lens ise lige puansız başladı. Ligin bir sonraki maçında Lens, Le Havre'a konuk olacak. Olimpik Lyon ise kendi evinde Metz'i ağırlayacak.