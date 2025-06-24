Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü

Fransa ve Avrupa futbolunun önemli takımlarından biri olan Lyon, sarsıcı bir haberle yıkıldı.

LYON KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Kasım ayında borçları nedeniyle geçici olarak küme düşme cezası alan Lyon, yaşanan yeni bir gelişmenin ardından Ligue 2'ye düşürüldü. Fransa Ulusal Mali Denetim Kurulu, sezonun sona ermesinin ardından Lyon hakkındaki nihai kararını açıklayarak Fransız ekibinin küme düşürüldüğü duyurdu.

LİGUE 2'DE MÜCADELE EDECEK

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon'un küme düşme kararına itiraz edeceği belirtildi. İtirazın sonuç vermemesi durumunda Lyon, ikinci ligde mücadele edecek.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda ligde 57 puan toplayan Lyon, 6. sırada yer alarak UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı.