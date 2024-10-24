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Lyon Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı

Lyon Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lyon'a konuk olacak. Groupama Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

    Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

    İLK 11'LER

    Lyon: Perri, Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

    Beşiktaş : Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Mario, Rafa, Muçi, Immobile.

    LYON İLE 3. RANDEVU

    Beşiktaş, Lyon ile 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı. Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

    AVRUPA'DA 247. MAÇ

    Lyon'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçına çıkacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı. Avrupa arenasında 329 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

    11. KEZ FRANSIZLARA KARŞI

    Beşiktaş, Fransa ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar; Olimpik Lyon, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Monaco ve Auxerre ile Avrupa kupalarında 10 kez mücadele etti. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda yapılan bu müsabakaların 4'ünü Beşiktaş kazanırken, 4'ünden Fransa temsilcileri galibiyetle ayrıldı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 14 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde de 15 gole engel olamadı.

    Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

    Beşiktaş Fransa Futbol Dünya Spor Lyon

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