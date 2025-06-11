Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağıyor
Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Leroy Sane ile ilgili bir paylaşım yaptı. Podolski'nin bu paylaşımı, kısa süre içinde yüzlerce yorum aldı. Podolski, yaptığı paylaşımda Sane'yi etiketledi ve 'Cimbom' notunu ekledi. Bu gelişme, Galatasaray taraftarı arasında büyük heyecan yarattı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Leroy Sane'yle ilgili paylaşım yaptı. Podolski'nin Sane paylaşımına yorum yağdı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
2015-2017 yılları arasında Galatasaray forması giyen Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların el sıkıştığı Leroy Sane'yle ilgili paylaşım yaptı.
YORUM YAĞDI
Podolski, Leroy Sane'yi etiketlediği paylaşıma "aslan" emojisi koydu ve "Cimbom" notunu ekledi. Podolski'nin bu paylaşımının kısa süre içinde yüzlerce yorum aldığı görüldü.