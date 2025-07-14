Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya'da

Luka Modric, yeni takımına imza atmak için İtalya'da
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Serie A ekiplerinden Milan, 13 yıl Real Madrid forması giyen ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonrasında takımdan ayrılan 39 yaşındaki Luka Modric'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncu, yeni takımına katılmak üzere İtalya'ya gitti.

Real Madrid'den 13 yıl sonra ayrılan Luka Modric'in yeni takımı belli oldu. Hırvat futbolcu, İtalya Serie A ekibi Milan ile anlaşmaya vardı.

İMZA İÇİN İTALYA'YA GİTTİ

Yıldız futbolcu, Milan'a imza atmak üzere İtalya'ya gitti. Gün içinde Milano ekibi için sağlık kontrollerinden geçmesi beklenen tecrübeli orta saha oyuncusu, daha sonra kendisini Kırmızı-siyahlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

YILLIK MAAŞI 3.5 MİLYON EURO

Öte yandan İtalya basınında yer alan haberlere göre; 39 yaşındaki Modric'in Milan'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacağı ifade edildi.

KAZANDIĞI KUPALAR VE BAŞARILAR

İngiliz kulübü Tottenham'dan 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol ekibiyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı. Modric, İspanyol kulübünde görev yaptığı süre boyunca 2018 Ballon d'Or ve 2018 FIFA En İyi Erkek Oyuncu ödüllerinin sahibi oldu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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