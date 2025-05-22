Luka Modric, Real Madrid'den ayrılığını duyurdu

Luka Modric, Real Madrid'den ayrılığını duyurdu
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Real Madrid'in deneyimli futbolcusu 39 yaşındaki Luka Modric, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı. 2012 yılından beri Real Madrid forması giyen Modric, sosyal medyadan yaptığı duygusal bir açıklamayla bu kararını duyurdu.

İspanya devi Real Madrid'de bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Real Madrid'in yıldız futbolcularından 39 yaşındaki Luka Modric, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu.

İşte Modric'in o açıklaması;

"Sevgili Madridistalar,

O an geldi. Asla gelmesini istemediğim ama futbolun ve hayatın bir parçası olan, her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu o an… Cumartesi günü Santiago Bernabéu'da son maçımı oynayacağım.

2012 yılında, dünyanın en iyi takımının formasını giymek hayaliyle ve büyük şeyler başarma arzusu ile geldim ama sonrasında yaşanacakları asla hayal edemezdim. Real Madrid'de oynamak, hem futbolcu hem de insan olarak hayatımı değiştirdi.

Tarihin en başarılı kulübünün en parlak dönemlerinden birinin parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Tüm kalbimle kulübe teşekkür ediyorum, özellikle Başkan Florentino Pérez'e, takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve bu süreçte bana yardımcı olan herkese…

Bu yıllar boyunca inanılmaz anlar yaşadım; imkansız gibi görünen geri dönüşler, finaller, kutlamalar ve Bernabéu'daki büyülü geceler… Her şeyi kazandık ve ben çok mutluydum. Gerçekten çok, çok mutluydum.

Ama kazandığımız kupalardan ve zaferlerden öte, kalbimde taraftarların sevgisini taşıyorum. Gerçekten sizlerle aramda kurulan özel bağı nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Kendimi hep desteklenmiş, saygı duyulmuş ve sevilmiş hissettim. Her alkışı ve bana gösterdiğiniz tüm sevgi dolu jestleri asla unutmayacağım.

Kalbim dopdolu bir şekilde ayrılıyorum. Gururla, minnettarlıkla ve silinmez anılarla dolu bir kalple… Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından bu formayı bir daha sahada giymeyecek olsam da, her zaman bir Madridista olarak kalacağım.

Yeniden görüşeceğiz. Real Madrid her zaman evim olacak. Sonsuza dek.

Hala Madrid.

Luka Modric"

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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