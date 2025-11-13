Luis Rubiales Kitap Tanıtımında Yumurtalı Saldırıya Uğradı

İspanya Futbol Federasyonu'nda (RFEF) 2018-2023 yılları arasında başkanlık yapan, cinsel saldırı suçundan FIFA tarafından uzaklaştırılarak, istifa eden ve hüküm giyen Luis Rubiales, yumurtalı saldırıya uğradı.

Eski RFEF Başkanı Rubiales, "Rubiales'i Öldür" adlı kitabının Madrid'deki tanıtımı sırasında, salonda bulunan bir kişi tarafından sözlü hakaretin ardından yumurtalı saldırıya maruz kaldı.

Henüz kimliği belli olmayan saldırgan "alçak" diye bağırarak, Rubiales'e iki yumurta fırlattı.

Saldırganın üzerine atlamaya çalışan ancak katılımcılar tarafından durdurulan Rubiales, saldırganın etkisiz hale getirilerek odadan çıkarılmasının ardından neden kendini savunmaya çalıştığını anlattı.

Rubiales, "Neyse ki beni durdurdular. (Saldırganda) Silahı falan var mıydı bilmiyorum. Salonda iki küçük çocuğu olan hamile bir kadın gördüm. Çocukları düşündüm. Eğer onu (saldırganı) yakalasaydım, şimdi çok farklı bir durumda olurduk. Çok korkmuştum çünkü salondakiler benim arkadaşlarım. Bana yumurta atılması umurumda değil." dedi.

Kitap tanıtımı, olay sonrasında sorunsuz bir şekilde devam etti.

FIFA Dünya Kadınlar Kupası'nın Ağustos 2023'teki finalinde İspanya'nın altın madalyayı kazanmasının ardından ödül töreninde futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen Rubiales, bu olay sonrası aldığı tepkilerden FIFA tarafından görevinden uzaklaştırılmış, istifa etmiş ve cinsel saldırıdan hüküm giymişti.