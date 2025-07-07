Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti

Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti
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Liverpoollu futbolcu Luis Diaz'ın, hayatını kaybeden takım arkadaşı Diogo Jota'nın cenazesine gitmeyip Kolombiya'da influencer etkinliğine katılması büyük bir tepkiye yol açtı. Diaz'ın gülerek poz verip dans etmesi taraftarlardan tarafından kızgınlıkla karşılandı.

Liverpoollu futbolcu Diogo Jota, kardeşi Andre Silva ile birlikte trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Cenaze törenine Liverpool kaptanı Virgil van Dijk, Andy Robertson ve teknik direktör Arne Slot olmak üzere birçok takım arkadaşı ve futbol dünyasının önemli isimleri katılım gösterdi.

Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, partiye gidip dans etti

DIAZ CENAZEYE GELMEDİ, PARTİYE GİTTİ

Diogo Jota'nın takım arkadaşı olan Kolombiyalı futbolcu Luis Diaz cenaze törenine katılım sağlamadı. Diaz'ın Kolombiya'nın Barranquilla kentinde bir influencer etkinliğine gittiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta Diaz'ın gülerek fotoğraf çektirdiği, diğer influencer'larla TikTok dansı provaları yaptığı da görüldü.

"SAYGISIZLIK" YORUMLARI

Ortaya çıkan bu görüntülerin üzerine Diaz'ın bu hareketleri sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı. Taraftarlar, Diaz'ın bu görüntülerini 'saygısız' ve 'duyarsız' olarak değerlendirirken, futbolcunun 'ahlaki görevini yerine getirmediğini' öne sürdü. Bazı taraftarlar Diaz'ın Liverpool'dan ayrılması gerektiğini savundu.

İşte Diaz'ın katıldığı partiden bir görüntüsü;

Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, partiye gidip dans etti

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti

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