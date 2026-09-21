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Luis de la Fuente, İspanya ile 2032'ye kadar sözleşme uzattı

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RFEF Yönetim Kurulu, Luis de la Fuente'nin İspanya Milli Takımı'ndaki görev süresini 2032'ye kadar uzattı. 65 yaşındaki teknik adam, 2028 ve 2032 Avrupa şampiyonaları ile 2030 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracak; 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon olmuştu.

İspanyol teknik direktör Luis de la Fuente'nin, İspanya Milli Futbol Takımındaki görev süresi 2032 yılına kadar uzatıldı.

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF) açıklamasında RFEF Yönetim Kurulunun, Fuente'nin görev süresinin 2032 yılına kadar uzatılmasının onaylandığı bildirildi.

Açıklamada 65 yaşındaki teknik adamın 2028ve 2032 yıllarındaki Avrupa şampiyonalarıyla 2030 Dünya Kupası'nda takımı çalıştıracağı belirtildi.

İspanyol teknik direktör, İspanya'nın başında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA
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