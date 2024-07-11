Lugano-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem Tiago Martins yönetecek

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin 2. eleme turu ilk maçında deplasmanda oynayacağı Lugano maçının hakemi belli oldu.

PORTEKİZLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Lugano-Fenerbahçe karşılaşmasında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Hugo Andre Pires Ribeiro yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Tiago Martins, daha önce Türkiye'nin iki maçında düdük çaldı. A Milli Takımımız, Martins'in yönettiği maçta 9 Kasım 2017'de hazırlık maçında Romanya'ya 2-0 kaybetti. U21 Milli Takımımız ise yine hazırlık maçında 2016 yılında Slovakya'ya 5-0 kaybetti.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki Lugano-Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı günü TSİ 21:30'da Thun Stockhorn Arena'da oynanacak.