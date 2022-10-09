Lucescu gökyüzüne bakakaldı! Dinamo Kiev maçında hava saldırısı uyarısı yapılınca herkes sığınaklara koştu

Ukrayna Ligi'nin 6. haftasında Dinamo Kiev ile Rukh Lviv'in karşı karşıya geldiği mücadele hava saldırısı yapılacağı uyarısının ardından 80. dakikada durdu. Sahadaki oyuncular ve görevliler hemen sığınaklara giderken, maçın ne zaman devam edeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu'nun uyarı sonrası gökyüzüne baktığı anlar ise sosyal medyada ilgi çekti.

Ukrayna, Rusya saldırılarının gölgesinde futbol liginde istikrarı yakalamakta oldukça zorlanıyor. Hava saldırısı uyarısı nedeniyle yarıda kalan maçlara bir yenisi daha eklendi.

HERKES SIĞINAKLARA GİTTİ

Dinamo Kiev ile Rukh Lviv'i karşı karşıya getiren Ukrayna Ligi 6. hafta mücadelesi, hava saldırısı uyarılarının yapılmasının ardından yarıda kaldı. Sahadaki tüm futbolcular ve görevliler hemen sığınaklara gitti.

NE ZAMAN OYNANACAĞI BİLİNMİYOR

Dinamo Kiev'in 2-0'lık üstünlüğü ile devam eden mücadelenin ne zaman devam edeceği ile ilgili resmi kanallardan bir açıklama yapılmadı.