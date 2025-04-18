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Lucas Torreira, Galatasaray ile 3. Golünü Attı

Lucas Torreira, Galatasaray ile 3. Golünü Attı
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Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bodrum FK'ya karşı oynanan maçta Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti. 29. dakikada attığı kafa golüyle takımını öne geçirdi.

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Bodrum FK maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların ilk golü Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan geldi. Müsabakanın 29. dakikasında Gabriel Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kale önünde bulunan Torreira, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerinin ardından ligdeki 3. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Lucas Torreira, 85. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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