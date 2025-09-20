Haberler

Luca Zidane Cezayir Milli Takımı'nı Seçti

Zinedine Zidane'ın oğlu Luca Zidane, Fransa'nın genç yaş kategorilerinde 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Milli Takımı'nı seçti. İspanya 2. Ligi'nde Granada'nın kalecisi olan Luca, Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayabilir.

İspanya 2. Ligi takımlarından Granada'nın kalesini koruyan Luca Zidane, Fransa'nın 20 yaş altı milli takımlarında 30 kez forma giydikten sonra Cezayir Futbol Federasyonunun davetini kabul etti.

27 yaşındaki Zidane, bu kararın ardından Afrika Uluslar Kupası ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynama fırsatı yakalayabilir.

Cezayir, Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu'nda lider durumda. Teknik direktör Vladimir Petkovic'in gruptaki son iki maç için Luca Zidane'ı kadroya çağırmayı planladığı basına yansıdı.

Luca'nın 19 yaşındaki kardeşi Elyaz ise Fransa'nın 20 Yaş Altı Milli Takımı'yla 27 Eylül-19 Ekim tarihlerinde Şili'de düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
