Lübnanlı basketbolcular, sosyal medyadan ulaştıkları Türk antrenörle çalışıyor

Lübnanlı iki kadın basketbolcu, kendilerini geliştirmek ve daha iyi antrenman yapmak amacıyla sosyal medya üzerinden ulaştıkları Türk antrenörle Eskişehir'de çalışmalarını sürdürüyor.

Lübnan'daki liglerde mücadele eden 22 yaşındaki milli oyun kurucu Mariam Jomaa ile 21 yaşındaki pivot Razan Thebian, liglerinin başlamasına yaklaşık bir ay kala hazırlıklarını Türkiye'de sürdürmeyi tercih etti.

İnternetten yaptıkları araştırmaların ardından Eskişehir Kaplanları Spor Kulübü (ES-KA) antrenörü Ali İhsan Küçük ile iletişime geçen iki basketbolcu, yaklaşık bir haftalık çalışma programı kapsamında atletik performans, şut, savunma, hücum ve temel basketbol becerileri üzerine antrenman yapıyor.

Tepebaşı ilçesindeki Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan basketbolcular, kariyerlerini bir gün Türkiye'de sürdürmeyi de hedefliyor.

Antrenör Ali İhsan Küçük, AA muhabirine, iki sporcunun kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmasıyla başlayan sürecin kendisi açısından da farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Lübnan'dan gelen sporculardan birinin milli takım oyuncusu olduğunu, diğerinin ise profesyonel kariyerini sürdürdüğünü belirten Küçük, şöyle konuştu:

"Yurt dışından sporcuların gelip benimle antrenman yapmak istemeleri ilk kez yaşadığım bir şey. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum. Avrupa'da bulunan koçların daha bilgili, daha farklı tekniklerle antrenman yaptırdıklarını araştırdıklarını söylediler. Türkiye'ye gelmek istediklerini, İstanbul, İzmir ve Eskişehir ekseninde araştırma yaptıklarını söylediler. Eskişehir'i şehir olarak çok sevdiklerini ve internetten de araştırma yaptıklarında beni bulduklarını, benimle çalışmak istediklerini belirttiler. 3 gündür birlikteyiz. Genellikle atletik performans, şut ve temel beceriler üzerine çalışıyoruz. Şu anda antrenmanlar gayet iyi gidiyor."

Ali İhsan Küçük, sporcuların çalışma disiplininden ve öğrenme isteklerinden memnun olduğunu dile getirerek, "Karakteristik olarak farklılıklar gösteriyor ama mücadeleci, bitmek bilmeyen enerjileri ve gerçekten öğrenme arzularıyla beni çok şaşırttılar ve ben çok mutlu oldum. Şu anda her şey gayet yolunda gidiyor." ifadelerini kullandı.

Küçük, hazırladıkları program kapsamında özellikle savunma ve hücum organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Haftada 6 günlük antrenman programı yaptık. Günde 2-2,5 saatlik antrenman süremiz var. 1 ay sonra ligleri başlayacak. Bu arayı iyi değerlendirmek için antrenman yapmak istediklerini söylediler." diye konuştu.

"Burada olmaktan çok mutluyuz"

Kariyerini Lübnan Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki Beirut First Club'ta sürdüren 22 yaşındaki oyun kurucu Mariam Jomaa, Türkiye'ye geliş amaçlarının kendilerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Jomaa, antrenör araştırırken Ali İhsan Küçük'e ulaştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Daha iyi antrenman yapmak ve kendimizi geliştirmek istiyorduk. Türkiye'nin basketbolda en iyi liglere sahip olduğunu biliyorduk. Bu nedenle buraya gelmeye karar verdik. Antrenörleri araştırdık ve Türkiye'nin önde gelen antrenörlerinden Ali İhsan Küçük'ü bulduk. Kendisine mesaj attık, ardından buraya geldik. Şimdi antrenmanlarımızı sürdürüyoruz ve burada olmaktan çok mutluyuz."

Türkiye'deki çalışmaların kendisi için farklı bir deneyim olduğunu anlatan Jomaa, "Antrenmanlar bizim için çok yeniydi. Daha önce bu tür çalışmalar yapmamıştık. Bize birçok yeni şey tanıttı ve üzerinde çalışmamız gerektiğini bilmediğimiz konulara odaklandık. Burada olduğumuz ve kendimizi geliştirerek becerilerimizi ilerlettiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Lübnan Kadınlar Basketbol 2. Ligi'ndeki Tadamon Zouk ekibinde kariyerini sürdüren 21 yaşındaki Razan Thebian da Türkiye'nin basketboldaki seviyesinin kendilerini etkilediğini anlattı.

Thebian, antrenörleriyle uyumlu şekilde çalıştıklarını vurgulayarak, "Antrenmanlardan gerçekten çok memnunuz. Birçok şey bizim için yeni ve onunla gerçekten çok iyi antrenmanlar yaptık." diye konuştu.

Razan Thebian, ileride Türkiye'de basketbol oynamanın kendisini mutlu edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA