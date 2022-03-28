Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti - Haberler

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Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti

Spor
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Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. İtalya ile Avrupa şampiyonu olduktan sonra Dünya Kupası'na katılamayan Roberto Mancini ile temasa geçildi. İtalya Milli Takımı'nın vereceği karar bekleniyor.

Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.

Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti

Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti

Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya'yı Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.

Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti

Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.

Spor

Roberto Mancini, Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Tek Çare Yılmaz Vural :)

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