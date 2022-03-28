Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti
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Joachim Löw ve Jorge Jesus'la görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. İtalya ile Avrupa şampiyonu olduktan sonra Dünya Kupası'na katılamayan Roberto Mancini ile temasa geçildi. İtalya Milli Takımı'nın vereceği karar bekleniyor.
Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.
Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya'yı Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.
Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022