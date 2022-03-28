Löw derken eski Galatasaraylı'yı bitirdi! Fenerbahçe, Avrupa şampiyonu Mancini ile söz kesti

Yeni sezonda takımın başına kariyerli bir teknik adamı getirmek isteyen Fenerbahçe Alman Milli Takımı'ndan ayrılan Joachim Löw ile uzun bir süredir temas halindeydi.

JESUS'LA DA GÖRÜŞMELER DEVAM

Bunun yanında Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile de görüşmelere devam ediliyor. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'de önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi.

AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Sarı-Lacivertli kurmaylar İtalya Milli Takım'ındaki görevinden ayrılmayı planlayan Roberto Mancini'yi de listesine dahil etti. Daha önce Galatasaray'da görev yapan, İtalya'yı EURO 2020 şampiyonluğuna taşıyan Mancini, İtalya'yı Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanamayınca böyle bir karar aldı.

MAÇ AKŞAMI GÖRÜŞÜLECEK

Yarın oynanacak Türkiye-İtalya hazırlık maçında İtalya'nın başında olacak olan Mancini ile Türkiye'de ilk temasın gerçekleşme ihtimalinin olduğu da gelen haberler arasında. Başkan Ali Koç'un böyle bir olası gelişmeye onay verdiği de belirtiliyor.

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