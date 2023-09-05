Louis van Gaal'den aylar sonra gelen itiraf: Kupa Messi için planlanmıştı

Eski Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması için planlandığını iddia etti. Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu savunan van Gaal, hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı tavrına dikkat çekti.

Son olarak Hollanda Milli Takımı'nı çalıştıran Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması için planlandığını iddia etti.

"BUNLARIN HEPSİ PLANLI"

Deneyimli çalıştırıcı Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MESSİ'NİN DÜNYA ŞAMPİYONU OLMASI GEREKİYORDU"

Yıldız futbolcu Lionel Messi için de konuşan van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum" dedi.