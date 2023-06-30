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Loris Karius'un sevgilisinden yıllar sonra gelen taciz itirafı

Loris Karius'un sevgilisinden yıllar sonra gelen taciz itirafı

Spor Haberleri

Eski Beşiktaşlı Loris Karius'un TV sunucusu sevgilisi Diletta Leotta, İtalyan Grazia dergisine verdiği röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu. Lise yıllarında tacize uğradığını belirten Leotta, sunuculuk yaparken de bakışlardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Bir dönemler Beşiktaş forması da giyen Loris Karius'un TV sunucusu sevgilisi Diletta Leotta, İtalyan Grazia dergisine verdiği röportajda çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

"TÜM GÖZLER BENDE OLUYOR"

İşini yaparken de zorlandığını belirten Diletta Leotta, "Saha kenarında sunuculuk yaparken, tüm gözler bende oluyor. Bazen utanıyorum. Sinir bozucu bakışlar, müstehcen bakışlar.Eskiden müstehcen tezahüratlar da yapıyorlardı ama neyse ki son dönemde bu tezahüratlara bir son verdiler" ifadelerini kullandı.

Loris Karius'un sevgilisinden yıllar sonra gelen taciz itirafı

ÖĞRETMENİ TACİZ ETMİŞ

Lise yıllarına da değinen güzel sunucu, "Beden eğitimi öğretmenim popomu tokatladı. 'O kurabiyeyi smaçlamak istememe neden oluyorsun' gibi bir şey söyledi. Ne dediğini anlamadım. Babam bir avukattı ve o öğretmen meslekten men edildi. Lisede başka bir öğretmenim beden eğitim dersinde tozluk giydiğim için sınıfın dikkatini dağıtmakla suçlamıştı" dedi.

Loris Karius'un sevgilisinden yıllar sonra gelen taciz itirafı

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Loris Karius Spor Haberler

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