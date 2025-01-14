Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Türkiye'nin kilitlendiği davada ara karar açıklandı
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Gizemli erkek kim? Yüksel Güran'ın evindeki yastıkta farklı bir DNA bulundu

Yastıkta DNA'sı bulunan gizemli erkek kim?

Loris Karius, Schalke 04 ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Loris Karius, Schalke 04 ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman kaleci Loris Karius, sezon sonuna kadar Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04 ile anlaştı. Karius, daha önce Beşiktaş forması da giymişti ve sezonun ilk devresini kulüpsüz geçirmişti.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Alman kaleci Loris Karius, sezon sonuna kadar Schalke 04'de imza attı.

Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonuna kadar kadroya katıldığını açıkladı. Sezonun ilk devresini kulüpsüz geçiren Karius, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United'da oynamıştı.

31 yaşındaki Alman kaleci, kariyerinde Mainz, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin, Newcastle United formaları giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
img

Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
img

Bu kareye tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Filiz Akın'ın durumu kritik! Ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi

Yeşilçam yıldızından sevenlerini üzen haber
Dördüncü çeyrekte Apple'ın satışları düştü, Xiaomi ve Vivo yükselişte

iPhone'un pabucu dama atıldı! 2 marka satış rekorları kırıyor
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar

Son Dakika Haberleri

Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 31. bölüm CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Manavgat 14-15 Ocak Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 15 tatil ne zaman başlıyor? 20 Ocak tatil mi? Sen Ağlama İstanbul 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Ağlama İstanbul 5. bölüm tek parça HD izleme linki! Emekli maaşı refah payı 2025 ne kadar oldu? Maaş farkları ne zaman ödenecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 14-15 Ocak Sultangazi, Pendik, Silivri su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sen Ağlama İstanbul CANLI HD izle Star TV (5. Bölüm)! Çeyrek altın ne kadar, yükseldi mi? 14 Ocak gram altın fiyatı kaç TL oldu? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 15 Ocak GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 18. bölüm full HD tek parça izleme linki 14 Ocak Salı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.