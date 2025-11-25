Haberler

Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray, Ademola Lookman için bastırıyor ancak Atalanta 50 milyon euro bonservis bedelinde kararlı. Osimhen'in oyuncuyu ikna ettiği iddia edilse de Atalanta, Inter transferinde olduğu gibi geri adım atmıyor. Galatasaray'ın teklifi kabul edilmeden Lookman'ın ayrılığı mümkün görünmüyor.

  • Atalanta, Ademola Lookman için 50 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
  • Galatasaray, Lookman'a yıllık 9 milyon euro teklif etti.
  • Lookman'ın geçtiğimiz yaz Inter'e transferi 50 milyon euro bonservis nedeniyle gerçekleşmedi.

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için İtalya'dan önemli bir haber geldi. Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, geçtiğimiz yaz kulüpten ayrılmak istediği ancak Inter'e transferinin yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşmediği biliniyordu. Bu kez devreye Galatasaray girdi ancak Atalanta'nın tavrı yine değişmedi.

OYUNCU AYRILMAK İSTİYOR, OSMIHEN FAKTÖRÜ DE DEVREDE

Lookman'ın Atalanta'da yaşadığı sorunlar, ayrılık isteğini güçlendirirken, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen de bu transferde önemli bir rol üstleniyor. Osimhen'in, Lookman'ı Galatasaray'a gelmesi konusunda ciddi şekilde teşvik ettiği öne sürülüyor.

Sarı-kırmızılıların Lookman'a yıllık 9 milyon euro teklif ettiği ve oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edilmişti. Oyuncu tarafında sorun olmadığı belirtilirken gözler tamamen Atalanta yönetimine çevrilmiş durumda.

ATALANTA'DAN NET MESAJ: BEDELİ ÖDEYEN ALIR

İtalyan devi Atalanta'nın Lookman için belirlediği bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu ve bu rakamdan kesinlikle geri adım atmayacağı La Gazzetta dello Sport tarafından duyuruldu.

Haberde, "Bergamo'da politika değişmez: teknik projeyi zayıflatmayacaksa, sadece çok iyi bir teklif kabul edilir." ifadeleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın Osimhen etkisini kullanmaya çalıştığı belirtilse de Atalanta'nın bu baskılara kapı aralamayacağı, bonservis bedeline ulaşılmadığı sürece transferin gerçekleşmeyeceği açıkça vurgulandı.

INTER TRANSFERİNDE DE AYNI TAVRI GÖRDÜ

Lookman'ın geçtiğimiz yaz Inter'e transfer olmak istediği ancak Atalanta'nın yine 50 milyon eurodan geri adım atmadığı hatırlatıldı. Bergamo ekibinin bu kararlılığının Galatasaray için de geçerli olduğu ve yönetimin yalnızca çok büyük bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcuyu bırakacağı ifade edildi.

GALATASARAY BEKLEMEDE

Galatasaray cephesinde transfer planlamasının sürdüğü, Atalanta'nın kapıyı aralaması halinde masaya oturulacağı öğrenildi. Ancak mevcut şartlarda sarı-kırmızılıların 50 milyon euroluk bedeli karşılamasının zor olduğu konuşuluyor.

Kübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 518.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Haber YorumlarıBağdatlı:

eee dünya kulübü böyle olunuyor kıytırık paralarla her takım ancak ülkesinde oynayabilir uluslararası başarılar arıyosan parayı saçacaksın başka çözümü yok rakiplerin haland mbappe hernandez klasında oyuncularsa ya o klasmana çıkacaksın yada ülke liginde çırpınıp duracaksın

Haber YorumlarıBörü 24:

Kendi kazandıklarını basmalarında sorun yok, sorun şirketlerin Devlete ödemesi gereken gelir vergilerini sponsorluk adında kulüplere kaydırarak gelirin ziyan edilmesi, bankalardan kredi çekerek harvurup harman savurmaları, devletin belini büken illegal kazançları kulüplere aktararak gelir Adaletsizliği oluşturmaları...

