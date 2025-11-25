Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Ademola Lookman için İtalya'dan önemli bir haber geldi. Atalanta forması giyen 28 yaşındaki Nijeryalı yıldızın, geçtiğimiz yaz kulüpten ayrılmak istediği ancak Inter'e transferinin yüksek bonservis nedeniyle gerçekleşmediği biliniyordu. Bu kez devreye Galatasaray girdi ancak Atalanta'nın tavrı yine değişmedi.

OYUNCU AYRILMAK İSTİYOR, OSMIHEN FAKTÖRÜ DE DEVREDE

Lookman'ın Atalanta'da yaşadığı sorunlar, ayrılık isteğini güçlendirirken, Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı Victor Osimhen de bu transferde önemli bir rol üstleniyor. Osimhen'in, Lookman'ı Galatasaray'a gelmesi konusunda ciddi şekilde teşvik ettiği öne sürülüyor.

Sarı-kırmızılıların Lookman'a yıllık 9 milyon euro teklif ettiği ve oyuncunun bu teklife olumlu yaklaştığı iddia edilmişti. Oyuncu tarafında sorun olmadığı belirtilirken gözler tamamen Atalanta yönetimine çevrilmiş durumda.

ATALANTA'DAN NET MESAJ: BEDELİ ÖDEYEN ALIR

İtalyan devi Atalanta'nın Lookman için belirlediği bonservis bedelinin 50 milyon euro olduğu ve bu rakamdan kesinlikle geri adım atmayacağı La Gazzetta dello Sport tarafından duyuruldu.

Haberde, "Bergamo'da politika değişmez: teknik projeyi zayıflatmayacaksa, sadece çok iyi bir teklif kabul edilir." ifadeleri dikkat çekti.

Galatasaray'ın Osimhen etkisini kullanmaya çalıştığı belirtilse de Atalanta'nın bu baskılara kapı aralamayacağı, bonservis bedeline ulaşılmadığı sürece transferin gerçekleşmeyeceği açıkça vurgulandı.

INTER TRANSFERİNDE DE AYNI TAVRI GÖRDÜ

Lookman'ın geçtiğimiz yaz Inter'e transfer olmak istediği ancak Atalanta'nın yine 50 milyon eurodan geri adım atmadığı hatırlatıldı. Bergamo ekibinin bu kararlılığının Galatasaray için de geçerli olduğu ve yönetimin yalnızca çok büyük bir teklif gelmesi halinde yıldız futbolcuyu bırakacağı ifade edildi.

GALATASARAY BEKLEMEDE

Galatasaray cephesinde transfer planlamasının sürdüğü, Atalanta'nın kapıyı aralaması halinde masaya oturulacağı öğrenildi. Ancak mevcut şartlarda sarı-kırmızılıların 50 milyon euroluk bedeli karşılamasının zor olduğu konuşuluyor.