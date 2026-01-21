Haberler

Manisa FK'da Lois Diony fırtınası

Manisa Futbol Kulübü'nün 33 yaşındaki Fransız forveti Lois Diony, bu sezon attığı 11 golle takımına büyük katkı sağladı. Son olarak Hatayspor maçında da gol atan Diony, 21 maçta 12 gollük katkıyla dikkat çekiyor.

TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Hatayspor'la 2-2 berabere kalan 27 puana sahip 14'üncü sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde Lois Diony fırtınası esiyor. Sezon başında Bandırmaspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon attığı gollerle siyah-beyazlıları birçok maçta ipten aldı. Son Hatayspor deplasmanında da ağları havalandıran tecrübeli forvet 11 gole ulaştı. Manisa FK ile 21 maça çıkan Diony, bin 733 dakika sahada kalarak takımın en önemli kozu oldu. Takımı için 1 kez de asist yapan Fransız, 12 gole direkt katkı vermiş oldu.

