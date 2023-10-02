Loca Fight Club, Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya açılıyor

Organizatör Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirilen Loca Fight Club geceleri, Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya açılıyor. Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yapılan Loca Fight Club organizasyonları, Avrupa'da Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra dünyada da Dubai'de düzenlenecek.

Organizatör Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirilen Loca Fight Club geceleri, Türkiye sınırlarını aşarak dünyaya açılıyor. Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde yapılan Loca Fight Club organizasyonları, Avrupa'da Belçika ve Hollanda'nın yanı sıra dünyada da Dubai'de düzenlenecek.

Türkiye'de başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde Kürşat Şahin tarafından gerçekleştirilen Loca Fight Club organizasyonları dünyaya açılıyor. Türkiye'de kick boks alanında organizasyonlara öncülük yapan Şahin, öncelikli olarak Avrupa arenasında boy gösterecek organizasyonda Hollanda ve Belçika'da izleyicilerinin karşısına çıkacak. Avrupa'da sınav verecek olan organizatör Kürşat Şahin ve Loca Fight Club, Arap Emirlikleri'ne giderek, Dubai'de dünya arenasında boy gösterecek. - İSTANBUL