Loca Fight Club Kick Boks Turnuvası depremzedeler için düzenlendi

-Kürşat Şahin: Bölgenin çocuğu olarak elimden geleni yapacağım

-İlyas Yalçıntaş: Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz

Boksör Adem Kılıçcı, "Şu anda depremzedelerimize faydası olacak bir organizasyondayız. Tabii ki bu tarz etkinliklerin çoğalması lazım, iki gün önce de biz yaptık. Çok şükür, deprem bölgesine 13 tane de kütüphane bağışladık. Bugün de buradayız, Kürşat Şahin kardeşimizin gecesine geldik. Birbirinden değerli maçlar ve dövüşçü kardeşlerim var" dedi.