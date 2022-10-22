Liverpool yine paramparça! Nottingham Forest'ın da bileğini bükemediler

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Liverpool, deplasmanda Nottingham Forest'e 1-0 mağlup oldu. Ligin dibine demir atan ev sahibi ekibine yenilen Kırmızılar, bu sezon deplasmanda hiç galibiyet alamadı.

Nottingham Forest ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

9 MAÇ SONRA KAZANDILAR

Karşılaşmada Nottingham Forest'a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Taiwo Awoni kaydetti. Bu sonuçla ligde 9 maç sonra galip gelen Nottingham Forest, puanını 9'a yükseltti ve 19. sırada yer aldı.

LİVERPOOL'UN DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLMÜYOR

Bu sezon ligde deplasman galibiyeti bulunmayan Liverpool ise şeytanın bacağını yine kıramadı. Kırmızılar yine deplasmanda kaybederek 16 puanda kaldı ve ligde 7. sıraya yerleşti.