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Liverpool, Nottingham Forest ile 2-2 Berabere Kaldı

Liverpool, Nottingham Forest ile 2-2 Berabere Kaldı
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Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, sahasında Nottingham Forest ile 2-2 berabere kaldı. Maçta iki kez geriye düşen Liverpool, Munoz'un 82. dakikadaki golüyle skoru eşitledi. Ligin ilk haftasında da Newcastle United ile 2-2 berabere kalan İngiliz ekibi, henüz galibiyet alamadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, sahasında Nottingham Forest'la 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Nottingham Forest'la karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Ndoye'un golüyle geriye düşen Kırmızılar, Isak'ın 60. dakikada gelen golüyle 1-1 beraberliği sağladı. Gibbs-White'ın penaltı golüyle tekrar yenik duruma düşen Liverpool, 82. dakikada Munoz'un kaydettiği golle durumu 2-2'ye getirdi. Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca maç bu sonuçla tamamlandı. Ligin ilk haftasında da Newcastle United ile 2-2 berabere kalan İngiliz ekibi, galibiyetle tanışamadı.

Liverpool, gelecek hafta ligin yeni ekiplerinden Ipswich Town ile deplasmanda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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